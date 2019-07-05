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РИА Новости

В Ливии задержали двоих россиян за попытку "повлиять на выборы"

Вчера, 18:50
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© AP Photo / Hazem AhmedСторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
© AP Photo / Hazem Ahmed
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Как заявил по телефону глава отдела уголовных расследований ас-Садык ас-Сур, граждане России якобы дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом.
Ас-Сур отметил, что его отдел совместно с управлением разведки "продолжают расследование по этому делу".
В свою очередь, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что в Ливии задержаны сотрудники организации.
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Уточняется, что один из них — известный социолог, руководитель полевой группы Максим Шугалей.
Как сообщил Малькевич РИА Новости, сотрудники исследовательской группы проводили соцопросы, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.
"Социологи Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране", — подчеркнул глава фонда.
Малькевич добавил, что с момента задержания фонд ведет закрытые переговоры об освобождении.
"По имеющейся у фонда информации, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений", — заключил руководитель фонда.
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В российском МИД РИА Новости сообщили, что обратили внимание на публикации в западных источниках о задержании граждан России, но официального уведомления от Ливии пока не поступало.
Ведомство проверяет информацию "по соответствующим каналам".
После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
ООН предлагала весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.
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ЛивияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Агенты кремля подрывают молодую ливийскую демократию ... хотят посадить своего царька ? Не выйдет ...
5 июля, 18:58
Николай Борзов
272700027
нас хотят втянуть в конфликт? Путин на днях сказал, что Ливию бомбили НАТОвцы и они должны Ливийскую проблему решать. и тут на тебе, теперь и наша проблема...
5 июля, 19:01
Ж П
32110111
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