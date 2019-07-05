В Ливии задержали двоих россиян за попытку "повлиять на выборы"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".

Как заявил по телефону глава отдела уголовных расследований ас-Садык ас-Сур, граждане России якобы дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом.

Ас-Сур отметил, что его отдел совместно с управлением разведки "продолжают расследование по этому делу".

В свою очередь, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что в Ливии задержаны сотрудники организации.

Уточняется, что один из них — известный социолог, руководитель полевой группы Максим Шугалей.

Как сообщил Малькевич РИА Новости, сотрудники исследовательской группы проводили соцопросы, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.

"Социологи Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране", — подчеркнул глава фонда.

Малькевич добавил, что с момента задержания фонд ведет закрытые переговоры об освобождении.

"По имеющейся у фонда информации, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений", — заключил руководитель фонда.

В российском МИД РИА Новости сообщили, что обратили внимание на публикации в западных источниках о задержании граждан России, но официального уведомления от Ливии пока не поступало.

Ведомство проверяет информацию "по соответствующим каналам".

После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.