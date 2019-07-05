В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

"Если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров, — это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет", — написал руководитель компании в Facebook .

По его словам, сейчас в ПХГ находятся 13,8 миллиарда кубометров газа. Чтобы выйти на целевые показатели, компании нужно ежедневно закачивать по 60 миллионов кубометров.

"Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика, и наверстать отставание уже будет невозможно", — отметил глава компании.

Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" решил отстрочить выплату дивидендов.

"Заморозить страну и проиграть новую газовую войну — считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", — добавил Коболев.

Он подчеркнул, что если в хранилища будет закачано 20 миллиардов кубов, компания гарантирует стабильное прохождение отопительного, даже если Россия прекратит транзит с 1 января.

В конце июня о критическом дефиците газа в хранилищах заявил и оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Подчеркивалось, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы компании на летний период нужно около 720 миллионов кубометров газа.

В "Укртрансгазе" также сообщили о большом долге перед поставщиками, который составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей).