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РИА Новости

В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Вчера, 19:30
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

"Если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров, — это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет", — написал руководитель компании в Facebook.

По его словам, сейчас в ПХГ находятся 13,8 миллиарда кубометров газа. Чтобы выйти на целевые показатели, компании нужно ежедневно закачивать по 60 миллионов кубометров.
"Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика, и наверстать отставание уже будет невозможно", — отметил глава компании.
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Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" решил отстрочить выплату дивидендов.
"Заморозить страну и проиграть новую газовую войну — считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", — добавил Коболев.
Он подчеркнул, что если в хранилища будет закачано 20 миллиардов кубов, компания гарантирует стабильное прохождение отопительного, даже если Россия прекратит транзит с 1 января.
В конце июня о критическом дефиците газа в хранилищах заявил и оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз".
Подчеркивалось, что для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы компании на летний период нужно около 720 миллионов кубометров газа.
В "Укртрансгазе" также сообщили о большом долге перед поставщиками, который составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей).
В связи с этим в компании заявили о реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба, о чем были уведомлены государственные органы Украины.
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Андрей КоболевСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныЭкономика
Популярные комментарии
Им нужен рекордный урожай гороха! Вряд ли что-то еще поможет...
5 июля, 19:52
rralf4002
91472302
Какой умничка. Сам всё устроил, сам всё разворовал, так хоть предупредил украинцев, и то хорошо.
5 июля, 19:31
MrFiller
101290001
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