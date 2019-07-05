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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Петербург выделит семьям погибших подводников по миллиону рублей

Вчера, 18:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выделят семьям погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море моряков-подводников материальную помощь в размере одного миллиона рублей на семью за каждого погибшего, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Врио губернатора города Александр Беглов подписал постановление "Об оказании помощи семьям моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата".
"Согласно этому документу семьям (родственникам) погибших моряков будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей на семью за каждого погибшего. Деньги выделяются из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП. Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСергей ШойгуСанкт-ПетербургПроисшествия
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