США могут до августа вернуться к исполнению ДРСМД, заявил Косачев

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. У США есть время до 2 августа вернуться к исполнению ДРСМД, провести консультации с экспертами для снятия возможных взаимных претензий с РФ, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс ответит согласованными "оборонительными" мерами в случае прекращения договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Столтенберг считает, что для спасения ДРСМД еще есть время. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора в ответ на решение США.
"Время есть, до 2 августа, это шестимесячный срок, отсчитываемый с момента объявления американцами о своём решении выйти из договора. Но это время может быть использовано только для того, чтобы модернизировать американскую позицию до противоположной - сохранить договор через проведение дополнительных экспертных консультаций с целью снятия взаимных претензий", - отметил Косачев.
А до "оборонительных мер" НАТО дело не дойдёт до тех пор, пока "США не будут разворачивать новые системы РСМД, запрещённые пока действующим договором", сказал сенатор. "Россия о своём отказе делать это в инициативном порядке уже объявила исчерпывающим образом", - заключил Косачев.