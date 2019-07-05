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РИА Новости

США могут до августа вернуться к исполнению ДРСМД, заявил Косачев

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. У США есть время до 2 августа вернуться к исполнению ДРСМД, провести консультации с экспертами для снятия возможных взаимных претензий с РФ, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс ответит согласованными "оборонительными" мерами в случае прекращения договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Столтенберг считает, что для спасения ДРСМД еще есть время. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора в ответ на решение США.
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"Время есть, до 2 августа, это шестимесячный срок, отсчитываемый с момента объявления американцами о своём решении выйти из договора. Но это время может быть использовано только для того, чтобы модернизировать американскую позицию до противоположной - сохранить договор через проведение дополнительных экспертных консультаций с целью снятия взаимных претензий", - отметил Косачев.
А до "оборонительных мер" НАТО дело не дойдёт до тех пор, пока "США не будут разворачивать новые системы РСМД, запрещённые пока действующим договором", сказал сенатор. "Россия о своём отказе делать это в инициативном порядке уже объявила исчерпывающим образом", - заключил Косачев.
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