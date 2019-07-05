США могут до августа вернуться к исполнению ДРСМД, заявил Косачев

"Время есть, до 2 августа, это шестимесячный срок, отсчитываемый с момента объявления американцами о своём решении выйти из договора. Но это время может быть использовано только для того, чтобы модернизировать американскую позицию до противоположной - сохранить договор через проведение дополнительных экспертных консультаций с целью снятия взаимных претензий", - отметил Косачев.