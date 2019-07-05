Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. РФ заявила на заседание совета с НАТО, что обсуждение внутриукраинского кризиса в этом формате "не имеет добавленной стоимости", говорится в сообщении постпредства при альянсе.
"Некоторые страны НАТО затронули ситуацию на Украине. Мы дали наши принципиальные оценки выполнению Минских соглашений", - говорится в сообщении.
"Еще раз обратили внимание на то, что внутриукраинский кризис обсуждается на иных профильных площадках и в СРН добавленной стоимости не имеет", - отметили в постпредстве.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обсуждала с РФ на встрече СРН в Брюсселе "отсутствие прогресса" по Минским соглашениям и ситуацию на Украине. По его словам, "по этим вопросам у НАТО и России сохраняются принципиальные разногласия".