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РИА Новости

Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла

Вчера, 15:59
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. РФ заявила на заседание совета с НАТО, что обсуждение внутриукраинского кризиса в этом формате "не имеет добавленной стоимости", говорится в сообщении постпредства при альянсе.
"Некоторые страны НАТО затронули ситуацию на Украине. Мы дали наши принципиальные оценки выполнению Минских соглашений", - говорится в сообщении.
"Еще раз обратили внимание на то, что внутриукраинский кризис обсуждается на иных профильных площадках и в СРН добавленной стоимости не имеет", - отметили в постпредстве.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обсуждала с РФ на встрече СРН в Брюсселе "отсутствие прогресса" по Минским соглашениям и ситуацию на Украине. По его словам, "по этим вопросам у НАТО и России сохраняются принципиальные разногласия".
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