Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. РФ заявила на заседание совета с НАТО, что обсуждение внутриукраинского кризиса в этом формате "не имеет добавленной стоимости", говорится в сообщении постпредства при альянсе.

"Некоторые страны НАТО затронули ситуацию на Украине. Мы дали наши принципиальные оценки выполнению Минских соглашений", - говорится в сообщении.

"Еще раз обратили внимание на то, что внутриукраинский кризис обсуждается на иных профильных площадках и в СРН добавленной стоимости не имеет", - отметили в постпредстве.