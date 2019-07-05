Россия ответит на размещение в странах НАТО РСМД, заявил сенатор

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия ответит зеркально в случае размещения в странах НАТО в Европе ракет средней и меньшей дальности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил после Совета Россия-НАТО, что альянс ответит согласованными "оборонительными" мерами в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Если на территории стран, входящих в НАТО, появится оружие такого класса, мы незамедлительно ответим зеркально. Мы не потерпим такого преимущества НАТО", - заявил Джабаров.

По словам сенатора, Столтенберг "лукавит", говоря, что для спасения ДРСМД еще есть время.

"Время действительно есть, мы приняли закон о приостановке ДРСМД, а не о его прекращении. Но мяч сейчас на стороне США, они должны сделать шаг, а пока они молчат. Столтенберг лукавит, он прекрасно знает, что США не пойдут на продление договора", - сказал он.

Джабаров предположил, что подобными заявлениями генсек НАТО стремится сделать вид, будто в приостановке ДРСМД виновата РФ. "Они хотят свалить все на Россию", - подчеркнул сенатор.