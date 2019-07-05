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РИА Новости

Россия ответит на размещение в странах НАТО РСМД, заявил сенатор

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия ответит зеркально в случае размещения в странах НАТО в Европе ракет средней и меньшей дальности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил после Совета Россия-НАТО, что альянс ответит согласованными "оборонительными" мерами в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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"Если на территории стран, входящих в НАТО, появится оружие такого класса, мы незамедлительно ответим зеркально. Мы не потерпим такого преимущества НАТО", - заявил Джабаров.
По словам сенатора, Столтенберг "лукавит", говоря, что для спасения ДРСМД еще есть время.
"Время действительно есть, мы приняли закон о приостановке ДРСМД, а не о его прекращении. Но мяч сейчас на стороне США, они должны сделать шаг, а пока они молчат. Столтенберг лукавит, он прекрасно знает, что США не пойдут на продление договора", - сказал он.
Джабаров предположил, что подобными заявлениями генсек НАТО стремится сделать вид, будто в приостановке ДРСМД виновата РФ. "Они хотят свалить все на Россию", - подчеркнул сенатор.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Владимир ДжабаровСовет Федерации РФНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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