Эксперт пояснил, зачем России ратификация Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. После ратификации Парижского соглашения Россия сможет стать полноправной участницей международных проектов по сохранению климата, сказал РИА Новости директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Ранее стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября.

"Это очень хорошо, что Россия намерена ратифицировать перед Всемирным климатическим саммитом в Нью-Йорке - это крупное, знаковое мероприятие уровня глав государств. Ратификация Парижского соглашения позволит России стать полноправным участником принятия решений по международным проектам и, конечно, это престижно", - сказал Кокорин.

Он также добавил, что ратификация осложнит возможное введение в отношении России каких-то углеродных платежей. "Одно дело, когда страна вне Парижского договора, а другое, когда мы присоединились. Будет сложно объяснить, почему в отношении страны вводятся дополнительные углеродные платежи", - пояснил эксперт.

Кокорин уточнил, что Россия заняла гораздо более разумную позицию, чем США, когда президент Дональд Трамп заявил о выходе страны из соглашения и противопоставил себя остальному миру.