Эксперт пояснил, зачем России ратификация Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. После ратификации Парижского соглашения Россия сможет стать полноправной участницей международных проектов по сохранению климата, сказал РИА Новости директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Ранее стало известно, что Минприроды должно внести в правительство проект закона о ратификации Парижского соглашения до 1 сентября, а ратификация соглашения должна пройти до начала Всемирного климатического саммита, который состоится в Нью-Йорке 23 сентября.
"Это очень хорошо, что Россия намерена ратифицировать перед Всемирным климатическим саммитом в Нью-Йорке - это крупное, знаковое мероприятие уровня глав государств. Ратификация Парижского соглашения позволит России стать полноправным участником принятия решений по международным проектам и, конечно, это престижно", - сказал Кокорин.
Он также добавил, что ратификация осложнит возможное введение в отношении России каких-то углеродных платежей. "Одно дело, когда страна вне Парижского договора, а другое, когда мы присоединились. Будет сложно объяснить, почему в отношении страны вводятся дополнительные углеродные платежи", - пояснил эксперт.
Кокорин уточнил, что Россия заняла гораздо более разумную позицию, чем США, когда президент Дональд Трамп заявил о выходе страны из соглашения и противопоставил себя остальному миру.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.