"Россия" возобновила прямые рейсы в крупнейший аэропорт на Шри-Ланке

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила прямые рейсы из Москвы в международный аэропорт Бандаранайке, расположенный под Коломбо и являющийся главной воздушной гаванью Шри-Ланки, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках обновленного расписания с начала июля "Россия" выполняет разворотные рейсы дважды в неделю: Москва – Коломбо (SU6265) по вторникам и пятницам в 21:40, Коломбо – Москва (SU6266) по средам и субботам в 09:45.