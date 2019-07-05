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РИА Новости

"Россия" возобновила прямые рейсы в крупнейший аэропорт на Шри-Ланке

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила прямые рейсы из Москвы в международный аэропорт Бандаранайке, расположенный под Коломбо и являющийся главной воздушной гаванью Шри-Ланки, сообщили в пресс-службе компании.
Перевозчик приостановил рейсы в Коломбо в мае.
"Авиакомпания "Россия" возобновила выполнение полетной программы по направлению Москва ("Шереметьево") – Коломбо (Шри-Ланка)", - говорится в сообщении.
В рамках обновленного расписания с начала июля "Россия" выполняет разворотные рейсы дважды в неделю: Москва – Коломбо (SU6265) по вторникам и пятницам в 21:40, Коломбо – Москва (SU6266) по средам и субботам в 09:45.
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево
4 июля, 18:27
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авиакомпания РоссияНовости - ТуризмШри-ЛанкаОбщество
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