Подрыв одиночного боеприпаса произошел около арсенала на юге Казахстана

АЛМА-АТА, 5 июл – РИА Новости. Подрыв одиночного боеприпаса и пожар произошли во время работы саперов на юге Казахстана около военного арсенала, где на минувшей неделе взорвались снаряды, жертв и пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.

Ранее минобороны Казахстана сообщало, что на арсенале рядом с Арысью, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, включая двух военных, погибли. Жителей эвакуировали, в субботу 29 июня им разрешили вернуться в город после завершения его очистки от боеприпасов и их фрагментов.

"В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, и в результате чего возникло возгорание. Очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что произошедшее "местным жителям никакой угрозы не представляет".