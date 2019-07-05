Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T12:21Z
https://ria.ru/20190705/1556237198.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Подрыв одиночного боеприпаса произошел около арсенала на юге Казахстана

Вчера, 12:21
145
АЛМА-АТА, 5 июл – РИА Новости. Подрыв одиночного боеприпаса и пожар произошли во время работы саперов на юге Казахстана около военного арсенала, где на минувшей неделе взорвались снаряды, жертв и пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
Ранее минобороны Казахстана сообщало, что на арсенале рядом с Арысью, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, включая двух военных, погибли. Жителей эвакуировали, в субботу 29 июня им разрешили вернуться в город после завершения его очистки от боеприпасов и их фрагментов.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
3 июля, 09:45
Прокуратура назвала возможные причины ЧП в воинской части на юге Казахстана
"В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, и в результате чего возникло возгорание. Очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
В пресс-службе подчеркнули, что произошедшее "местным жителям никакой угрозы не представляет".
"Министерство обороны напоминает о запрете и приближении к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями", - говорится в сообщении.
000000
Обсудить 0
Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
Рекомендуем
В Турции два человека погибли при взрыве машины
РИА
Новости
В Афганистане шесть человек погибли в результате обстрела, сообщил источник
В ЮАР три человека погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом
В Иране грузовик врезался в стену российской дипмиссии
Лента
новостей
Источник: в Афганистане десятки людей пострадали при обстреле рынка
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
Венесуэльские гвардейцы
Россия будет укреплять потенциал венесуэльских вооруженных сил
Минюст Узбекистана рассказал об условиях содержания Каримовой в колонии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков посетит Венесуэлу 20-22 июля
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
Испанский Аликанте
В Испании погибли два британских туриста
СМИ: власти Гибралтара установят место назначения груза с танкера Grace 1
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече участников заседания Евразийского межправительственного совета с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 14 августа 2017
Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника
В США вооруженный мужчина ранил трех человек в центре крови
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: средний лимит по кредитным картам в России вырос на 10,4%
03:29Психологи рассказали, как быть счастливым
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Лента новостейМолния