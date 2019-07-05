В Краснодаре семь человек разместили в гостинице после пожара в пятиэтажке

КРАСНОДАР, 5 июл - РИА Новости. Семь человек размещены в гостинице после крупного пожара в краснодарской пятиэтажке, большинство жильцов остаются в своих квартирах, сообщает администрация города.

​ Пятиэтажный жилой дом в четверг загорелся на улице Мира, 90 возле железнодорожного вокзала Краснодар-1. Изначально сообщалось о горении кровли на площади 100 квадратных метров, позднее площадь возросла до 500, затем до 1600 квадратных метров. По данным спасателей, возгорание произошло на чердаке. Из здания было эвакуировано порядка 70 человек. По информации мэрии, во время тушения пожара для жильцов дома в школе № 12 по улице Железнодорожной был организован пункт временного размещения. По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба, сотрудники администрация оказывают помощь жильцам дома, чьи квартиры пострадали в результате пожара 4 июля. Они опросили всех жильцов, которые находятся в городе и с которыми удалось связаться — это более 90% жителей дома.

"Подавляющее большинство остается в своих квартирах. Некоторые решили отправиться к родственникам. Семь человек заселили в гостиницу, детей среди них нет", - сообщает пресс-служба со ссылкой на главу Центрального округа Краснодара Елену Малову. Также, по данным Маловой, доступ в квартиры для жильцов не ограничен. При этом после пожара в доме временно отключены электричество и газоснабжение.