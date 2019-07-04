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РИА Новости

В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом

Вчера, 13:30
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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 12.39 мск… поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодар, улица Мира. В 12.41 мск по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли. Проводится эвакуация", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
Согласно видеозаписи тушения пожара, которую распространила пресс-служба, горит дом в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Краснодар-1.
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