В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом

КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 12.39 мск… поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодар, улица Мира. В 12.41 мск по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли. Проводится эвакуация", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.