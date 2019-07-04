В Петербурге нашли водителя после ДТП, где пострадал ребенок-инвалид

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Водитель, скрывшийся с места ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого ребенок-инвалид попал в больницу, доставлен в полицию, в отношении него составлен административный протокол, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет ведомство, авария произошла 29 июня во дворе дома 195 по проспекту Обуховской обороны.

"Автомобиль Ford Mondeo совершил касательное движение с инвалидной коляской, в которой находился 5-летний ребенок, после чего скрылся с места ДТП. Мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность водителя, который оказался 71-летним пенсионером. В отношении него составлен административный протокол по статье об оставлении водителем места ДТП, участником которого он являлся, информирует ГУМВД.