Партия Зеленского теряет поддержку избирателей, показал опрос

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Партия команды президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось до 42,3%, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Ранее, 21 июня, центр "Социс" публиковал данные аналогичного опроса, согласно которым партию "Слуга народа" на выборах в парламент готовы были поддержать 47,6% среди тех избирателей, кто намерен голосовать и определился с выбором.

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил (остается - ред.) партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями", - говорится в тексте опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга".

Также, по данным опроса, увеличилась поддержка партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь", ее готовы поддержать 13,4% (ранее 12,4%). Рейтинг партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" составляет 8,3% (ранее 8,8%). Политическая сила артиста, лидера музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голоса" набирает 7,2% голосов, ранее ее рейтинг составлял 6,8%. За партию Юлии Тимошенко "Батькивщина" готовы проголосовать 7,2% жителей Украины (ранее – 8,7%). Остальные партии набрали менее 5% поддержки.

Опрос проводился с 29 июня по 3 июля 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2%.