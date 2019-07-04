МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией

"Не только он, не только его коллеги не понимают, о чем в принципе этот процесс, если говорить об обвинениях, но уже и сами украинские прокуроры не понимают. Именно об этом они заявили, когда попросили об очередной отсрочке. Нужно теперь, оказывается, ознакомиться с делом и материалами. Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителя СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины".