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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

МИД назвал дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "страшной дискриминацией".

"Не только он, не только его коллеги не понимают, о чем в принципе этот процесс, если говорить об обвинениях, но уже и сами украинские прокуроры не понимают. Именно об этом они заявили, когда попросили об очередной отсрочке. Нужно теперь, оказывается, ознакомиться с делом и материалами. Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителя СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
Накануне Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля из-за неготовности прокуроров к заседанию. Перед этим процессуальное руководство сменило двух обвинителей, которые в итоге "не успели ознакомиться" с материалами.
По мнению защиты Вышинского, прокуратура намеренно затягивает процесс. Дело насчитывает 20 томов, а журналист находится под стражей больше года, напомнил адвокат Игорь Мокин.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
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Обеспокоенность также выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, однако пока что ответной реакции не последовало.
Срок содержания Вышинского под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
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1510004
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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