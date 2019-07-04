Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на курортах Антальи

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За первые полгода на пляжах турецкой Антальи отдохнули более двух миллионов россиян, это почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, . За первые полгода на пляжах турецкой Антальи отдохнули более двух миллионов россиян, это почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает АТОР.

Россия лидирует по числу туристов на анталийских пляжах. Только в июне на курорте отдохнуло 865 тысяч наших соотечественников, это на 4,7% больше, чем годом ранее.

На первый месяц лета пришлось 40% всего полугодового турпотока из России в Анталью. Сейчас каждый третий отдыхающий здесь - россиянин.

Кроме России, в тройке лидеров по числу прибытий в первом полугодии - Германия (941 тысяча путешественников) и Украина (312 тысяч). В десятку вошли британцы, гости из Польши, Нидерландов, Литвы, Казахстана, Румынии и Швеции.