Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T13:44Z
https://ria.ru/20190704/1556196850.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154869/58/1548695895_0:98:3092:1837_1036x0_80_0_0_8f3453f03bf922c35c8f631516443253.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на курортах Антальи

Вчера, 13:44
923
© РИА Новости / Владимир ВяткинАнталья
Анталья
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За первые полгода на пляжах турецкой Антальи отдохнули более двух миллионов россиян, это почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает АТОР.
Россия лидирует по числу туристов на анталийских пляжах. Только в июне на курорте отдохнуло 865 тысяч наших соотечественников, это на 4,7% больше, чем годом ранее.
На первый месяц лета пришлось 40% всего полугодового турпотока из России в Анталью. Сейчас каждый третий отдыхающий здесь - россиянин.
Кроме России, в тройке лидеров по числу прибытий в первом полугодии - Германия (941 тысяча путешественников) и Украина (312 тысяч). В десятку вошли британцы, гости из Польши, Нидерландов, Литвы, Казахстана, Румынии и Швеции.
В Аланье, наиболее демократичном по ценам курорте провинции Анталья, процент российских туристов еще выше - 40%, гостей из Германии - 20%, из стран Бенилюкса - 10%.
Пляж одного из курортов Антальи
30 июня, 11:55
Растет число россиян, отдыхающих на курортах Турции
301200
ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)Аланья (город)Новости - ТуризмПольшаВеликобританияШвецияГерманияРумынияТурцияНидерландыРоссияЛитваКазахстанУкраина
Рекомендуем
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
РИА
Новости
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Лента
новостей
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Американские истребители F-22 Raptor
Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
Лента новостейМолния