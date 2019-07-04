Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T10:09Z
https://ria.ru/20190704/1556193431.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103753/86/1037538679_0:52:1024:628_1036x0_80_0_0_7750d54dcf9e3df3f903af6db04933be.jpg
РИА Новости

На Украине создадут центр по реформированию "Укроборонпрома"

10:09
179
© Фото : ukroboronprom.com.uaЦех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
© Фото : ukroboronprom.com.ua
КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса, задачей которого будет реформирование госконцерна "Укроборонпром", создадут в Совете национальной безопасности и обороны Украины, сообщила в четверг пресс-служба СНБО.
Ранее СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" и его предприятий с привлечением иностранных экспертов.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
28 февраля, 23:06
В Раде предложили "фактически уничтожить" госконцерн "Укроборонпром"
По данным пресс-службы, в СНБО прошло межведомственное совещание по реформированию оборонно-промышленного комплекса, в котором приняли участие представители министерства экономразвития, аудиторской службы, госконцерна "Укроборонпром" и эксперты аппарата СНБО.
"Будет создан координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.
Как отмечается, координационный центр должен проанализировать нынешнюю ситуацию, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.
"Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления концерном и внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создании действующего механизма общественного контроля", - добавила пресс-служба.
Заседание Верховной рады Украины
18 июня, 11:38
В Раде попросили созвать СНБО из-за продажи канала ZIK окружению Медведчука
040000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеУкроборонпромСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ мире
Рекомендуем
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
РИА
Новости
Здание Конституционного суда Украины
Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение закона "о люстрации"
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
Эксперт оценил просьбу Британии пустить наблюдателей в Крым
Доллары США
Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
Лента
новостей
Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
В Кронштадтском морском соборе проходит панихида по погибшим подводникам
Банкноты номиналом 1 доллар США
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом от поставки F-35
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал причину ЧП с глубоководным аппаратом
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Адвокат Вышинского сравнил не готовых к заседанию прокуроров со школьниками
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
10:23Красноярский край получит три миллиарда рублей на строительство детсадов
10:23Пострадавшим от паводка в Иркутской области предпринимателям окажут помощь
10:21В пострадавшем от паводка Нижнеудинске восстановили работу водозабора
10:20Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
Лента новостейМолния