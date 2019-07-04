На Украине создадут центр по реформированию "Укроборонпрома"

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса, задачей которого будет реформирование госконцерна "Укроборонпром", создадут в Совете национальной безопасности и обороны Украины, сообщила в четверг пресс-служба СНБО.

Ранее СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" и его предприятий с привлечением иностранных экспертов.

По данным пресс-службы, в СНБО прошло межведомственное совещание по реформированию оборонно-промышленного комплекса, в котором приняли участие представители министерства экономразвития, аудиторской службы, госконцерна "Укроборонпром" и эксперты аппарата СНБО.

"Будет создан координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Как отмечается, координационный центр должен проанализировать нынешнюю ситуацию, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.