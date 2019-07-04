Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы

Не пущу на выборы! Без ПАСЕ Украине негде будет устраивать истерики Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать приглашение ПАСЕ на парламентские выборы. В эфире радио Sputnik Александр Асафов высказал свой взгляд на сложившуюся вокруг возвращения России в Парламентскую ассамблею ситуацию.