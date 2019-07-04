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РИА Новости

Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы

02:14
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отзыв Киевом приглашения наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные парламентские выборы на Украине, запланированные на 21 июля.
Ранее стало известно, что председатель украинского парламента Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдать за выборами в Раду делегатам ПАСЕ. Причиной такого шага, по словам спикера, стало возможное присутствие в составе наблюдателей представителей России.
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"Отказом пригласить наблюдателей ПАСЕ на украинские выборы Киев ничего не добьется. Это последние конвульсии нынешнего руководства Рады и укроделегации в ПАСЕ. Уже скоро там будут и новый спикер, и другая Рада. И точно капризы Украины на статус России в СЕ (Совете Европы. - прим. ред.) уже не повлияют", - написал Пушков в твиттере.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
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Не пущу на выборы! Без ПАСЕ Украине негде будет устраивать истерикиСпикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать приглашение ПАСЕ на парламентские выборы. В эфире радио Sputnik Александр Асафов высказал свой взгляд на сложившуюся вокруг возвращения России в Парламентскую ассамблею ситуацию.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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