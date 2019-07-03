Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T23:49Z
https://ria.ru/20190703/1556188174.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Власти Ленинградской области рассказали о погибшем подводнике Воскресенском

Вчера, 23:49
581
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Капитан первого ранга Андрей Воскресенский, погибший в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ, отличался такими качествами характера, как мужество, стойкость и честь, сообщают власти Сосновоборского городского округа Ленинградской области, где жил Воскресенский.
"Самоотверженность, решимость и острое чувство долга – удел немногих. Мужество, стойкость и честь были чертами характера Андрея Воскресенского", - говорится в обращении главы округа Алексея Иванова и главы окружной администрации Михаила Воронкова, опубликованном в среду вечером на официальной странице властей Соснового Бора в социальной сети "ВКонтакте".
Флаг на здании министерства обороны РФ
Вчера, 20:52
Минобороны опубликовало список погибших при пожаре в глубоководном аппаратеВ Минобороны назвали имя моряка-подводника, спасшего гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ. Также ведовство опубликовало полный список погибших.
Как отмечается, Воскресенский посвятил себя атомному подводному флоту, считая служение Родине главным делом жизни.
Он родился 28 января 1972 года в Севастополе. В 1994 году, после окончания факультета "Атомные энергетические установки подводных лодок" Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, был распределен на Третью флотилию атомных подводных лодок Северного флота. В середине 90-х годов Воскресенский вместе с семьей переехал в Сосновый Бор.
Воскресенский награжден двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", почетной грамотой президента РФ, а также ведомственными знаками отличия, сообщают власти Соснового Бора.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дроденко сообщал, что региональные власти окажут семье Воскресенского необходимую помощь.
Сергей Шойгу
Вчера, 14:04
"Ценой своих жизней". Шойгу рассказал о геройских действиях подводниковМинистр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, где в результате пожара погибли 14 моряков.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
310800
Обсудить 0
Пожар на подводном аппарате МинобороныЛенинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Одноклассник рассказал о погибшем на судне ВМФ подводнике Дмитрии Соловьеве
РИА
Новости
У погибшего подводника из Брянска остались беременная жена и ребенок
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
Купальник на сайте бренда Cult Gaia
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Лента
новостей
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Два погибших моряка-подводника были выпускниками севастопольского училища
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
Стало известно, кто снимет сериал "Властелин колец"
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" заявили о готовности к переговорам с Россией по газу
Камчатка
У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение
Морской собор в Кронштадте на Якорной площади
В Кронштадтском морском соборе отслужат панихиду по погибшим подводникам
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Праздничный салют в Минске. Архивное фото
В Минске во время салюта погибла женщина
Телеведущий Александр Масляков
Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове
03:35"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты
03:34Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
03:33Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
Лента новостейМолния