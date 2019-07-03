Власти Ленинградской области рассказали о погибшем подводнике Воскресенском

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Капитан первого ранга Андрей Воскресенский, погибший в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ, отличался такими качествами характера, как мужество, стойкость и честь, сообщают власти Сосновоборского городского округа Ленинградской области, где жил Воскресенский.

"Самоотверженность, решимость и острое чувство долга – удел немногих. Мужество, стойкость и честь были чертами характера Андрея Воскресенского", - говорится в обращении главы округа Алексея Иванова и главы окружной администрации Михаила Воронкова, опубликованном в среду вечером на официальной странице властей Соснового Бора в социальной сети "ВКонтакте"

Как отмечается, Воскресенский посвятил себя атомному подводному флоту, считая служение Родине главным делом жизни.

Он родился 28 января 1972 года в Севастополе. В 1994 году, после окончания факультета "Атомные энергетические установки подводных лодок" Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища, был распределен на Третью флотилию атомных подводных лодок Северного флота. В середине 90-х годов Воскресенский вместе с семьей переехал в Сосновый Бор.

Воскресенский награжден двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", почетной грамотой президента РФ, а также ведомственными знаками отличия, сообщают власти Соснового Бора.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дроденко сообщал, что региональные власти окажут семье Воскресенского необходимую помощь.