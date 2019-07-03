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РИА Новости

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Вчера, 20:43
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июл — РИА Новости, Наталья Копылова. Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Как отметил пресс-секретарь дипмиссии, такое обращение прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, при этом полуостров был назван "незаконно аннексированным".
"Оставляя за скобками тему "незаконной аннексии" (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны", — подчеркнули в посольстве.
Российские дипломаты в этом призыве усматривают попытку Лондона "недобросовестно" использовать проблематику прав человека, заключил пресс-секретарь дипмиссии.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
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Британия хочет осенью опротестовать полномочия российской делегации в ПАСЕ
В июне в российском МИД раскритиковали доклад внешнеполитического ведомства Великобритании о ситуации с правами человека в мире. На Смоленской площади подчеркнули, что Лондон недобросовестно изучил реальное положение дел в этой сфере в России.
Отмечается, что Лондон обвиняет Россию в пренебрежении правами человека и в "недостатке" демократии, пытаясь таким образом переложить на Москву ответственность и за ситуацию с правами человека в соседних странах.
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ВеликобританияКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Они уже были в Крыму с международной группой. в 1854 г. 25 октября. Возглавлял группу Фицрой Раглан...
3 июля, 21:35
kkhodyrev81
47241000
Странно все это, мы говорим- проход по Керченскому проливу СВОБОДЕН, соблюдайте только очередность проходов. Мы говорим - Крым открыт для ВСЕХ! Но маразм не дает правильно мыслить русофобам! Алллё! Включите мозги уже, сколько можно тупить?
3 июля, 21:17
Песец бандеровцам
6400101
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