Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

ЛОНДОН, 3 июл — РИА Новости, Наталья Копылова. Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Как отметил пресс-секретарь дипмиссии, такое обращение прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, при этом полуостров был назван "незаконно аннексированным".
"Оставляя за скобками тему "незаконной аннексии" (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны", — подчеркнули в посольстве.
Российские дипломаты в этом призыве усматривают попытку Лондона "недобросовестно" использовать проблематику прав человека, заключил пресс-секретарь дипмиссии.
В июне в российском МИД раскритиковали доклад внешнеполитического ведомства Великобритании о ситуации с правами человека в мире. На Смоленской площади подчеркнули, что Лондон недобросовестно изучил реальное положение дел в этой сфере в России.
Отмечается, что Лондон обвиняет Россию в пренебрежении правами человека и в "недостатке" демократии, пытаясь таким образом переложить на Москву ответственность и за ситуацию с правами человека в соседних странах.