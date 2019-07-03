Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

"Оставляя за скобками тему "незаконной аннексии" (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны", — подчеркнули в посольстве.