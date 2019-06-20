В МИД прокомментировали британский доклад по правам человека в России

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Авторы очередного доклада МИД Великобритании о ситуации с правами человека в мире не смогли провести объективный анализ ситуации, налицо недобросовестный подход к изучению реального положения дел в этой сфере в России, Лондону следовало бы заняться исправлением собственных изъянов в этой области, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ считают, что доклад внешнеполитического ведомства Британии о ситуации с правами человека в мире "составлен в менторском тоне и отличается полным пренебрежением к понятию государственного суверенитета и одному из основополагающих принципов международного права – невмешательству во внутренние дела государств". В ведомстве отметили, что еще более любопытной выглядит подборка "фокусных стран" для исследования, направленного на "продвижение" прав человека в мире.

"Приходится констатировать, что провести объективный анализ ситуации с правами человека в России авторам не удалось. Налицо просто недобросовестный подход к изучению реального положения дел. Фактически данный доклад лишь в очередной раз наглядно подтвердил применение в МИД Великобритании откровенных двойных стандартов в оценке правозащитной ситуации в мире, которое увязывается с тем, следует ли то или иное "фокусное" государство стратегическим установкам западных стран", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что Лондон обвиняет Россию в пренебрежении правами человека и в "недостатке" демократии, пытаясь таким образом переложить на Москву ответственность и за ситуацию с правами человека в соседних странах.