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РИА Новости

В МИД прокомментировали британский доклад по правам человека в России

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Авторы очередного доклада МИД Великобритании о ситуации с правами человека в мире не смогли провести объективный анализ ситуации, налицо недобросовестный подход к изучению реального положения дел в этой сфере в России,  Лондону следовало бы заняться исправлением собственных изъянов в этой области, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ считают, что доклад внешнеполитического ведомства Британии о ситуации с правами человека в мире "составлен в менторском тоне и отличается полным пренебрежением к понятию государственного суверенитета и одному из основополагающих принципов международного права – невмешательству во внутренние дела государств". В ведомстве отметили, что еще более любопытной выглядит подборка "фокусных стран" для исследования, направленного на "продвижение" прав человека в мире.
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"Приходится констатировать, что провести объективный анализ ситуации с правами человека в России авторам не удалось. Налицо просто недобросовестный подход к изучению реального положения дел. Фактически данный доклад лишь в очередной раз наглядно подтвердил применение в МИД Великобритании откровенных двойных стандартов в оценке правозащитной ситуации в мире, которое увязывается с тем, следует ли то или иное "фокусное" государство стратегическим установкам западных стран", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что Лондон обвиняет Россию в пренебрежении правами человека и в "недостатке" демократии, пытаясь таким образом переложить на Москву ответственность и за ситуацию с правами человека в соседних странах.
В министерстве иностранных дел заявили, что Британия пытается скрыть собственные проблемы в области поощрения и защиты прав человека и рекомендовали ей заняться исправлением собственных изъянов в этой сфере.
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МИД РФВеликобританияРоссияВ мире
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