Москалькова попросила новое руководство Украины освободить Вышинского

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит новое политическое руководство Украины проявить гуманизм и отпустить на свободу журналиста Кирилла Вышинского, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ранее Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.

"Украинский суд в очередной раз не выпустил из-под стражи под личное поручительство узника совести Кирилла Вышинского. Теперь Кирилл до 15 июля проведёт в заключении. Надеюсь, что новое политическое руководство Украины проявит гуманизм и отпустит на свободу к родным и близким человека, целью служения которого было налаживание взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой", - приводятся в сообщении слова Москальковой.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.