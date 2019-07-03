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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова попросила новое руководство Украины освободить Вышинского

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит новое политическое руководство Украины проявить гуманизм и отпустить на свободу журналиста Кирилла Вышинского, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ранее Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 19:01
Вышинский для Киева не обвиняемый, а заложник, считает эксперт
"Украинский суд в очередной раз не выпустил из-под стражи под личное поручительство узника совести Кирилла Вышинского. Теперь Кирилл до 15 июля проведёт в заключении. Надеюсь, что новое политическое руководство Украины проявит гуманизм и отпустит на свободу к родным и близким человека, целью служения которого было налаживание взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой", - приводятся в сообщении слова Москальковой.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
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