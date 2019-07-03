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РИА Новости

Киев не прислал нового ответа на ноту об украинских моряках, заявил Карасин

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия не получала нового ответа от Киева на свою ноту относительно украинских моряков, продолжает ждать развития событий, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Мы говорили об этом неоднократно. Да, ответ на ноту мы получили довольно быстро, чуть ли не на следующий день. Реакция Киева была негативной. После того, как эта нота к нам пришла, там разразился какой-то скандал между президентом и министром иностранных дел. Будем ждать, как будут развиваться события. Наша нота направлена. Если позиция Киева поменяется, значит они должны будут прислать другую ноту", - сказал высокопоставленный дипломат.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Вчера, 13:38
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Он добавил, что пока Россия никакой другой ноты в ответ не получала.
Ранее дипломатический источник также сообщил РИА Новости, что нового ответа от Киева не поступало.
Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков. Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли не будут уничтожены. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряка и три корабля.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
2 июля, 16:55
Конфликт интересов, или Почему поссорились Зеленский и КлимкинВладимир Зеленский вновь попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Павла Климкина. В эфире радио Sputnik эксперты прокомментировали непростые отношения украинского президента и министра иностранных дел.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
Президент Украины Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ, и обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за этого. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", а сам конфликт с президентом назвал "не столько содержательной, сколько эмоциональной" историей.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
1 июля, 20:06
Климкину надоел "политический бардак", а Зеленскому – КлимкинУкраинский президент потребовал наказать главу МИД, который делает, что захочет. А Климкин ответил, мол, злые вы, уйду я от вас. В отпуск. Политический.
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМИД РФГригорий КарасинРоссияУкраинаВ мире
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