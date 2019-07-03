Киев не прислал нового ответа на ноту об украинских моряках, заявил Карасин

ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия не получала нового ответа от Киева на свою ноту относительно украинских моряков, продолжает ждать развития событий, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы говорили об этом неоднократно. Да, ответ на ноту мы получили довольно быстро, чуть ли не на следующий день. Реакция Киева была негативной. После того, как эта нота к нам пришла, там разразился какой-то скандал между президентом и министром иностранных дел. Будем ждать, как будут развиваться события. Наша нота направлена. Если позиция Киева поменяется, значит они должны будут прислать другую ноту", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что пока Россия никакой другой ноты в ответ не получала.

Ранее дипломатический источник также сообщил РИА Новости, что нового ответа от Киева не поступало.

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков. Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли не будут уничтожены. Глава МИД Украины Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва освободила 24 украинских моряка и три корабля.

В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.

В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.

Президент Украины Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту РФ, и обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за этого. Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск", а сам конфликт с президентом назвал "не столько содержательной, сколько эмоциональной" историей.