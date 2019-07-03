Москалькова разочарована затягиванием украинского суда по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский в Верховном суде Украины. 20 марта 2019

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова разочарована затягиванием украинского суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, но надеется, что его отпустят на свободу, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ранее Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседании.

"Очень разочарована этим решением, но не оставляю надежды на то, что логика истории сменит недобрый политический вектор во взаимоотношениях двух братских народов. Конечно, ярким символом этого стало бы освобождение журналиста, который страдает лишь за то, что профессионально выполнял свою работу", - приводятся слова Москальковой в сообщении.

Также омбудсмен выражает надежду, что новое политическое руководство Украины "проявит гуманизм и отпустит на свободу к родным и близким человека, целью служения которого было налаживание взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.