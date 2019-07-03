Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

В частности, ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также лекарственных растений.

В пояснительной записке подчеркивается, что указанные природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.

В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста.

Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.