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РИА Новости

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Вчера, 19:33
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CC BY-SA 3.0 / Dan Molter / Опенок толстоногий
Опенок толстоногий
CC BY-SA 3.0 / Dan Molter /
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
В частности, ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также лекарственных растений.
В пояснительной записке подчеркивается, что указанные природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом.
В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот — социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста.
Ведомство также указало на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.
Кроме того, управление этой отраслью разными органами власти не всегда синхронизировано, указали в Минсельхозе.
Сбор клюквы
24 мая, 14:18
Власти России поддержат компании по сбору и переработке грибов и ягод
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Министерство сельского хозяйства РФЭкономика
Популярные комментарии
надеюсь это последняя капля....
3 июля, 19:58
Александр Губанов
331709118
В лес надо вообще запретить ходить, да и не только в лес, сошёл с платной дороги - штраф, искупался в речке - штраф ибо нефиг своим немытым, холопским телом загрязнять окружающую среду, гуляй по асфальту и сиди дома, смотри первый канал.......
3 июля, 20:08
mmva7575
166150807
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