Правительство ускорит страховые выплаты пострадавшим в Иркутской области

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину заняться ускорением выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области по договорам страхования, в том числе сельхозпроизводителям, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются подтопленными 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 20 человек, пропавшими без вести - 15. Всего от паводка пострадало 98 населенных пункта, более 33 тысяч человек.
"Правительству РФ... рекомендовать страховым организациям ускорить выплату денежных средств по договорам страхования, в том числе сельскохозяйственным товаропроизводителям, сократив перечень представляемых документов и упростив процедуры их представления", - говорится в документе.