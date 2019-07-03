Правительство ускорит страховые выплаты пострадавшим в Иркутской области

В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются подтопленными 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 20 человек, пропавшими без вести - 15. Всего от паводка пострадало 98 населенных пункта, более 33 тысяч человек.