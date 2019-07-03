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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В СПЧ предложили направить обращение в ОБСЕ о затягивании дела Вышинского

Вчера, 19:14
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод предложит СПЧ повторно направить обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на затягивании дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Заседание по делу Вышинского прошло в Киеве в среду. Суд объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.
"Я буду предлагать своим коллегам по Совету по правам человека повторно направить обращения посланнику ОБСЕ по свободе СМИ господину Арлему Дезиру и верховному комиссару Совета Европы госпоже Миятович, чтобы они обратили внимание на этот постыдный спектакль, который учинили на Украине", - сказал Брод РИА Новости.
Он уверен, что эта заминка произошла из-за того, что у прокуроров просто нет повода для обвинения, потому что "все дело сфабриковано и основания для возбуждения дела не выдерживают никакой правовой критики". "Никаких противоправных действий он не совершал. Поэтому суд и топчется на месте из-за отсутствия доказательной базы... Они будут тянуть этот процесс, будут придумывать поводы. Пока они не готовы признать, что это дело надуманное и нужно прекратить это дело за отсутствием состава преступления, пока видимо украинские власти не созрели для этого", - добавил Брод.
Член СПЧ напомнил, что до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского высказывались предложения прекратить "позорные политические процессы" и отпустить журналистов. Однако, отметил Брод, президент Украины продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко в части недружественной антироссийской политики и "заказные политические дела позорят и самого Зеленского, и его окружение".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 19:05
Эксперт объяснил, зачем суд в Киеве затягивает дело Вышинского
Брод подчеркнул, что Вышинский нуждается в медпомощи, у него серьезные проблемы со здоровьем, однако украинские власти не изменяют ему меру пресечения, не могут оперативно провести суд, "но зато демонстрируют свое стремление лишний раз вылить очередную порцию русофобии и ненависти".
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 19:01
Вышинский для Киева не обвиняемый, а заложник, считает эксперт
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийСПЧОБСЕСовет ЕвропыАлександр БродРоссияУкраинаВ мире
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