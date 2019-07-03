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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Эксперт объяснил, зачем суд в Киеве затягивает дело Вышинского

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский суд, отложив рассмотрение дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пытается затянуть процесс и предоставить новому президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодный шанс проявить себя, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Подольский районный суд Киева в среду объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.
По оценке эксперта, судебная власть "ищет свою тропинку в лесу под названием "украинская политика", старается как-то угодить и прошлым властям, и нынешним". С учетом крайней коррумпированности структуры власти, рычагов воздействия на судей на Украине огромное количество. Суздальцев считает, что заседания будут откладываться вплоть до проведения выборов в Верховную раду, после которых Зеленский сможет получить реальный контроль над страной. "Они предлагают ему: у вас, господин президент, есть такая возможность проявить себя", - пояснил он.
Кроме того, при рассмотрении дела Вышинского Киев принимает во внимание три основных фактора, добавил политолог. "Первый фактор - окончательно убрать сеть российских журналистов с территории Украины", - заявил Суздальцев, отметив, что информацией российских СМИ о положении дел на Украине пользуются не только жители РФ, но и всех близлежащих стран.
Второй момент связан с тем, что предъявлять Вышинскому нечего. "На самом деле, суд постоянно оттягивается, он откладывается потому, что если реально приступить к судебному расследованию, то предъявить человеку обвинения невозможно", - пояснил эксперт.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
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Вышинский не отказывался от украинского гражданства, заявил адвокат
Третий значимый фактор заключается в том, что Вышинский представляет собой вариант для каких-либо обменов людьми. "Необходимо Вышинского, по мнению украинской стороны, держать в тюрьме, чтобы был какой-то элемент повестки дня с Россией, варианты обменов. Напоминаю, что украинская сторона требует немедленно вернуть на Украину из России арестованных за нарушение российской границы в зоне Керченского пролива украинских моряков", - отметил Суздальцев.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 19:01
Вышинский для Киева не обвиняемый, а заложник, считает эксперт
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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