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РИА Новости
Культура

Шахматную фигурку, купленную за пять фунтов, продали почти за миллион

Вчера, 22:25
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© Sotheby'sШахматная фигурка с острова Льюис, проданная на аукционе Sotheby's за 735 000 фунтов
Шахматная фигурка с острова Льюис, проданная на аукционе Sotheby's за 735 000 фунтов
© Sotheby's
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Недавно обнаруженную шахматную фигурку с острова Льюис, которая в 1964 году была куплена арт-дилером за пять фунтов стерлингов, продали на аукционе за 735 тысяч фунтов, сообщает Guardian.
Семья арт-дилера хранила покупку в ящике комода, не предполагая ее истинной ценности, до тех пор пока не передала в Sotheby’s для оценки.
Эксперты установили, что перед ними - недостающий элемент коллекции шахмат с острова Льюис, которая считается одним из чудес Средних веков.
Эти шахматы из моржовых клыков были найдены в 1832 году на острове Льюис (Внешние Гибриды) к северо-западу от Шотландии. 82 фигурки находятся в Британском музее в Лондоне, 11 – в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге. Пяти фигурок не хватает.
Предполагается, что коллекция была сделана норвежскими резчиками в Тронхейме в период между 1150 и 1200 годами. Теорий о том, как она попала на остров, в те времена принадлежавший Норвегии, много - от кораблекрушения до попытки одного из торговцев вывезти их, чтобы сохранить.
Шахматы с острова Льюис получили широкую известность после выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень". В одной из сцен Гарри и Рон учатся играть точной копией этих фигурок.
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