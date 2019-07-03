Шахматную фигурку, купленную за пять фунтов, продали почти за миллион

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Недавно обнаруженную шахматную фигурку с острова Льюис, которая в 1964 году была куплена арт-дилером за пять фунтов стерлингов, продали на аукционе за 735 тысяч фунтов, . Недавно обнаруженную шахматную фигурку с острова Льюис, которая в 1964 году была куплена арт-дилером за пять фунтов стерлингов, продали на аукционе за 735 тысяч фунтов, сообщает Guardian.

Семья арт-дилера хранила покупку в ящике комода, не предполагая ее истинной ценности, до тех пор пока не передала в Sotheby’s для оценки.

Эксперты установили, что перед ними - недостающий элемент коллекции шахмат с острова Льюис, которая считается одним из чудес Средних веков.

Эти шахматы из моржовых клыков были найдены в 1832 году на острове Льюис (Внешние Гибриды) к северо-западу от Шотландии. 82 фигурки находятся в Британском музее в Лондоне, 11 – в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге. Пяти фигурок не хватает.

Предполагается, что коллекция была сделана норвежскими резчиками в Тронхейме в период между 1150 и 1200 годами. Теорий о том, как она попала на остров, в те времена принадлежавший Норвегии, много - от кораблекрушения до попытки одного из торговцев вывезти их, чтобы сохранить.