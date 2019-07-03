Путин сменил посла в ЮАР

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Илью Рогачева послом РФ в Южно-Африканской Республике, соответствующий указ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте МИД РФ, Рогачев работает в системе МИД с 1984 года. С 2001 по 2004 годы он был заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз, с 2004 по 2009 год - заместителем постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.
"Назначить Рогачева Илью Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Южно-Африканской Республике", - говорится в тексте указа.
Также президент РФ подписал указ об освобождении Михаила Петракова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в ЮАР и королевстве Лесото по совместительству.