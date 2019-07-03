Шойгу встретился с разработчиками глубоководного аппарата после пожара

СЕВЕРОМОРСК, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с представителями компании-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата, на котором произошел пожар, сообщили в МО РФ.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"В ходе рабочей поездки по поручению президента РФ в Североморск Сергей Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата" , - говорится в сообщении.