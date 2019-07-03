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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу встретился с разработчиками глубоководного аппарата после пожара

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Шойгу
СЕВЕРОМОРСК, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с представителями компании-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата, на котором произошел пожар, сообщили в МО РФ.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"В ходе рабочей поездки по поручению президента РФ в Североморск Сергей Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата" , - говорится в сообщении.
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Вчера, 12:50
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСергей ШойгуСевероморск
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