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РИА Новости

Путин пригласил на празднование 75-летия Победы лидеров Германии и Китая

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, помимо лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину, скоро приглашения уйдут в еще несколько столиц, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени - в частности, в ходе саммита "двадцатки" - и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии. Естественно, также приглашали и председателя Китайской Народной Республики", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о приглашении мировых лидеров на предстоящее в следующем году празднование 75-летия Победы.
"Буквально в ближайшие дни мы направим официальные приглашения в очень большое число столиц", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
Вчера, 13:50
Путин рассказал о подготовке масштабной программы торжеств к юбилею Победы
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