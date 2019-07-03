Путин пригласил на празднование 75-летия Победы лидеров Германии и Китая

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, помимо лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину, скоро приглашения уйдут в еще несколько столиц, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени - в частности, в ходе саммита "двадцатки" - и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии. Естественно, также приглашали и председателя Китайской Народной Республики", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о приглашении мировых лидеров на предстоящее в следующем году празднование 75-летия Победы.