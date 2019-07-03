Путин в ходе поездки в Италию встретится с Берлускони

Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Рим в четверг встретится с экс-главой совета министров Италии Сильвио Берлускони, это будет продолжением дружеских неформальных контактов политиков, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По традиции наш президент встретится с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о программе предстоящего визита.

Эта встреча станет завершающим мероприятием программы, после этого Путин вылетит обратно в Россию.