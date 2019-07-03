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РИА Новости

Путин в ходе поездки в Италию встретится с Берлускони

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Рим в четверг встретится с экс-главой совета министров Италии Сильвио Берлускони, это будет продолжением дружеских неформальных контактов политиков, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"По традиции наш президент встретится с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о программе предстоящего визита.
Эта встреча станет завершающим мероприятием программы, после этого Путин вылетит обратно в Россию.
"Естественно, это чисто дружеская встреча. Они поддерживают постоянный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию. Это будет продолжение дружеских неформальных контактов", - добавил помощник президента РФ, говоря о характере предстоящей встречи.
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