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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Приглашение Папы Римского в Россию надо обсуждать с РПЦ, заявил Ушаков

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В вопросе возможности визита папы Римского Франциска в Россию надо принимать во внимание и религиозную составляющую отношений РФ и Ватикана, вопрос должен обсуждаться с представителями Русской православной церкви, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В преддверии визита президента России Владимира Путина в Италию и Ватикан Ушаков сообщил журналистам, что вопрос о приглашении Франциска в РФ не стоит в повестке предстоящих переговоров российского лидера в Ватикане.
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"Тут надо принимать во внимание и межцерковную составляющую наших отношений, поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви", - заявил он, говоря о возможности приглашения Франциска в Россию.
"Поэтому данный вопрос, конечно, должен рассматриваться нами, в частности, вместе с представителями нашей церкви. Но пока не имеется в виду его обсуждать", - отметил помощник главы государства.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийЮрий УшаковРусская православная церковьВладимир ПутинРоссияИталияВ миреНовости - Религия и мировоззрение
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