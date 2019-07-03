Приглашение Папы Римского в Россию надо обсуждать с РПЦ, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В вопросе возможности визита папы Римского Франциска в Россию надо принимать во внимание и религиозную составляющую отношений РФ и Ватикана, вопрос должен обсуждаться с представителями Русской православной церкви, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Италию и Ватикан Ушаков сообщил журналистам, что вопрос о приглашении Франциска в РФ не стоит в повестке предстоящих переговоров российского лидера в Ватикане.

"Тут надо принимать во внимание и межцерковную составляющую наших отношений, поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви", - заявил он, говоря о возможности приглашения Франциска в Россию.