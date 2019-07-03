Ушаков назвал темы переговоров Путина с Папой Римским

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. На переговорах президента России Владимира Путина с папой Римским Франциском будут затронуты международные темы, в частности, Сирия, Украина и гуманитарные проекты в Донбассе, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что Путин в ходе визита в Италию 4 июля посетит Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

"Конечно, на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы. Очень важно отметить, что наши стороны подходят с близких или практически одинаковых позиций к таким важным международным темам, как борьба с терроризмом, религиозным экстремизмом, предотвращение техногенных катастроф, защита христиан в регионах конфликтов, отстаивание общих гуманистических ценностей, развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалогов", - сказал Ушаков.

"В этом контексте, как мы ожидаем, будет затронута ситуация в Сирии, вопросы возможного скорейшего создания гражданской инфраструктуры по оказанию действенной гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям. Также будут затронуты вопросы работы по восстановлению и сохранению христианских святынь на территории Сирии. Мы также ожидаем, что будет обсуждаться ситуация на юго-востоке Украины, перспективы реализации ряда гуманитарных проектов по линии Римско-католической церкви на Донбассе", - добавил он.