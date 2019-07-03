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РИА Новости

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь

Вчера, 17:35
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Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь расположен в селе Чимеево Белозерского района Курганской области.
Обитель была основана 17 июля 2002 года решением священного синода Русской православной церкви.
Первое упоминание о селе Чимеево на берегу притока Тобола – реки Нияп относится к 1681 году. Село было названо по фамилии первого поселенца – бывшего каторжника Чимеева. По преданию, в XVIII веке в селе был построен храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены.
В 1770 году храм в Чимеево полностью сгорел по неосторожности истопника. В 1774 году он был заново построен и освящен в честь святых Константина и Елены.
В 1797 году к храму пристроен придел в честь Казанской иконы Божией Матери.
В 1887 году старая церковь пришла в ветхость, и в 1889 году совершилась закладка нового храма в честь Казанской иконы Божией Матери, а в 1890 году состоялось его торжественное освящение.
В 1937 году храм закрыли, в 1943 году – переоборудовали под зерносклад. В 1947 году по просьбам прихожан храм вернули верующим.
17 июля 2002 года приход был преобразован в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
В 2003 году на территории монастыря началось строительство храма в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", который был освящен в 2010 году.
В 2007 году был построен келейный корпус с домовым храмом в честь преподобного Серафима Саровского, освящение состоялось в 2011 году.
В июле 2015 года был освящен крестильный храм в честь Крестителя Господня Иоанна.
Настоятелем – священно-архимандритом Казанского Чимеевского мужского монастыря является митрополит Курганский и Белозерский Иосиф.
Главной святыней монастыря является Чудотворный Казанский-Чимеевский образ Божией Матери. По иконографии Чимеевский образ является изводом Казанской иконы Богоматери. По свидетельству очевидцев, в первой половине XVIII века икона Богоматери приплыла по реке Нияп. Образ увидели дети, достали из воды и принесли его в церковь. В это же время в лесу, неподалеку от храма, забил родник, появление которого связали с пришествием чудотворной иконы.
При пожаре 1770 года икона чудесным образом уцелела, только опалился верхний угол и слегка потемнела доска.
В 1943 году, когда местная власть решила переоборудовать храм под зернохранилище, активисты стали срывать иконы и забрасывать их в алтарь, но когда дошли до чудотворной иконы, то, по свидетельству очевидцев, не могли сдвинуть ее с места. Тогда председатель сельсовета взял топор и замахнулся на икону, но в тот же момент он упал на спину, у него пошла горлом кровь, через несколько дней он скончался.
Чудотворная икона все время находилась в храме в Чимеево, лишь в 2003 году она была на некоторое время перевезена в Нижний Новгород в Вознесенский печерский мужской монастырь.
В 2004 году Чименский образ Пресвятой Богородицы был включен в месяцеслов чудотворных икон Божьей Матери.
В 2005 году, в год 60-летия победы над фашистской Германией, состоялся воздушный крестный ход с Чимеевской чудотворной иконой Пресвятой Богородицы над пределами Курганской области. Были посещены города Петухово, Щучье и районные центры Шатрово и Звериноголовское. За время проведения крестного хода к чудотворному образу смогли приложиться более 30 тысяч человек.
В 2007 году на чудотворный образ была положена и освящена новая риза, которая изготовлялась Тюменскими ювелирами.
Чудотворная икона привлекает в монастырь многочисленных паломников. Дни празднования Казанской-Чимеевской иконы Божией Матери – 21 июля и 4 ноября.
На базе Свято-Казанского епархиального мужского монастыря ежегодно проводится Межрегиональный фестиваль православного творчества "Чимеевская Святыня".
3 июля 2019 года в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре произошел пожар, который через два часа был потушен. Площадь возгорания составила 165 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стал загоревшийся кондиционер, от которого огонь перешел на кровлю. К тушению пожара привлечены 15 человек, 8 единиц техники, эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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