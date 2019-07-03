В Курганской области потушили пожар в мужском монастыре

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в селе Чимеево Белозерского района Курганской области, который загорелся в среду днем, ликвидировали, площадь возгорания составила 165 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости ранее уточняли, что 3 июля пожарные выехали на ликвидацию возгорания в Белозерском районе, где произошел пожар в мужском монастыре. Предварительной причиной возгорания стал загоревшийся кондиционер, от которого огонь перешел на кровлю здания.

По данным пресс-центра, сообщение о возгорании поступило в 14.15 (12.15 мск), пожар был локализован в 14.49 (12.49 мск) на площади 165 квадратных метров.

"Ликвидация возгорания объявлена в 16.04 (14.04 мск), площадь осталась такая же", - сказала собеседница агентства.

Ранее уточнялось, что к тушению пожара привлечены 15 человек, 8 единиц техники, эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение.