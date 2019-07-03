Жителя Волгограда оштрафовали за угрозу убить судью и взорвать суд

ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Житель Волгограда Герман Магомедов оштрафован на 105 тысяч рублей за то, что он, не согласившись с решением о лишении его водительского удостоверения, угрожал убить судью и взорвать здание суда, сообщает в среду пресс-служба Волгоградского областного суда.

По информации ведомства, в феврале 2014 года Красноармейский суд Волгограда оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года местного жителя Германа Магомедова, он подавал апелляции, но проиграл. В апреле 2018 году Магомедов пришел в суд и стал угрожать судье убийством, а затем начал обматывать себя проволокой, сказав, что у него тротил и он намерен взорвать здание, отмечается в сообщении. При этом мужчина требовал позвонить президенту России и Дагестана.

"Красноармейский районный суд г. Волгограда признал Магомедова Г.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи в связи с рассмотрением дела в суде - ред.) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей",- говорится в сообщении суда.