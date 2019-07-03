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РИА Новости

Испания призвала Иран снизить запасы обогащенного урана

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 3 июл – РИА Новости. Власти Испании выразили озабоченность в связи с тем, что запасы низкообогащенного урана Ирана превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой, и призвали соблюдать соглашение.
"Правительство Испании с озабоченностью приняло к сведению доклад генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому Иран превысил запасы обогащенного урана, допустимые действующим ядерным соглашением", - говорится в заявлении МИД Испании.
Выход одного из подписантов соглашения, обращает внимание Мадрид, "не освобождение Иран от его соблюдения".
Правительство Испании призвало иранские власти сократить уровень обогащенного урана до допустимых соглашением.
Ранее МАГАТЭ после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭМИД Испании‎ИранИспанияВ мире
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