Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили из-за "дела Голунова"

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрея Щирова после "дела Ивана Голунова" не стали увольнять, но отстранили от должности, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

По данным СМИ, именно Щиров дал разрешение на разработку и задержание журналиста.

"В настоящее время сотрудник отстранен исполнения служебных обязанностей на период проверки. Он не уволен", - сказал Титов, отвечая на вопрос о судьбе Щирова.

Еще до исключения журналиста из числа подозреваемых полковник Щиров дал интервью телеканалу RT, в котором, в частности, выразил мнение, что лично ему уголовное дело из-за преследования Голунова не угрожает.

"Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела. Что там может быть ... написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон", - отмечал офицер. Такого же мнения он и о своих подчиненных.

Полковник заявлял, что дело Голунова "ничем не отличается от других подобных дел", но ему оставалось неясно "то, что происходит вокруг него". По его мнению, в процессе оказались задействованы "какие-то силы", но раскрывать свою мысль собеседник телеканала не стал.

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.