Эксперт призвал не модернизировать ПДД, а обеспечить их строгое соблюдение

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правила дорожного движения в РФ не нужно сейчас модернизировать, нужно сосредоточиться на обеспечении их строгого соблюдения, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

В среду глава ГИБДД РФ Михаил Черников сообщил о создании рабочей группы, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться не на модернизации ПДД, а на обеспечении их строгого соблюдения. У нас периодически вносятся изменения. И к этому просто не успевают адаптироваться ни водители, ни пешеходы, ни сами сотрудники ГИБДД. Тем более, что подавляющий процент ДТП происходит из-за несоблюдения водителями или пешеходами правил дорожного движения. Зачем же все усложнять и вносить еще большую неразбериху, вместо того, чтобы не начать жестко контролировать соблюдение правил?", - заявил эксперт РИА Новости.

Прежде ревизии правил движения, считает эксперт, нужно проверить всю дорожную инфраструктуру и правильность установки дорожных знаков и камер.

"Если уж и проводить ревизию, то прежде всего, ревизию дорожной инфраструктуры, установки камер, установки знаков, которые сегодня стоят, особенно в регионах, не всегда разумно, что способствует лишь усилению аварийности на дорогах. Необходимо наладить работу по профилактике правонарушений как со стороны водителей, так и коррупции со стороны инспекторов ГИБДД", - рассказал Цветков.