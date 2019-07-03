Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T16:13Z
https://ria.ru/20190703/1556171026.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155321/00/1553210048_0:216:2901:1848_1036x0_80_0_0_2963e5a786e55bcf97e45325e0fe6cfe.jpg
РИА Новости

Эксперт призвал не модернизировать ПДД, а обеспечить их строгое соблюдение

Вчера, 16:13
266
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДорожные знаки на Берсеневской набережной в Москве
Дорожные знаки на Берсеневской набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правила дорожного движения в РФ не нужно сейчас модернизировать, нужно сосредоточиться на обеспечении их строгого соблюдения, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
В среду глава ГИБДД РФ Михаил Черников сообщил о создании рабочей группы, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
Вчера, 12:19
Корректировать ПДД нужно с учетом международного опыта, заявил депутат
"Мы считаем, что нужно сосредоточиться не на модернизации ПДД, а на обеспечении их строгого соблюдения. У нас периодически вносятся изменения. И к этому просто не успевают адаптироваться ни водители, ни пешеходы, ни сами сотрудники ГИБДД. Тем более, что подавляющий процент ДТП происходит из-за несоблюдения водителями или пешеходами правил дорожного движения. Зачем же все усложнять и вносить еще большую неразбериху, вместо того, чтобы не начать жестко контролировать соблюдение правил?", - заявил эксперт РИА Новости.
Прежде ревизии правил движения, считает эксперт, нужно проверить всю дорожную инфраструктуру и правильность установки дорожных знаков и камер.
"Если уж и проводить ревизию, то прежде всего, ревизию дорожной инфраструктуры, установки камер, установки знаков, которые сегодня стоят, особенно в регионах, не всегда разумно, что способствует лишь усилению аварийности на дорогах. Необходимо наладить работу по профилактике правонарушений как со стороны водителей, так и коррупции со стороны инспекторов ГИБДД", - рассказал Цветков.
Тест
Как хорошо вы знаете ПДД
Вчера, 08:00
910000
Обсудить 0
АвтоАнтон ЦветковГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Светофор
"Единая Россия" поможет разработать новый ГОСТ для светофоров
РИА
Новости
Автомобильная аптечка
В Тверской области выявили две тысячи небезопасных автомобильных аптечек
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В Москве позитивно восприняли разведение сил в Станице Луганской
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил новые назначения в руководстве Евросоюза
Лента
новостей
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД разработает требования к установке камер фиксации на дорогах
Итальянский депутат Европарламента Давид Сассоли на заседании по выборам нового президента Европейского парламента в Страсбурге. 3 июля 2019
Новый глава Европарламента заявил, что санкционная политика ЕС не изменится
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон об импортозамещении медицинских наркотиков
Поселок Коктебель в Крыму
Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму
Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич прокомментировал приостановку участия России в ДРСМД
Флаги ЕС
Американское ярмо. Швейцарский депутат предрек Европе судьбу Древней Греции
Юрист оценил запрет Канады на въезд жителей Донбасса с паспортами РФ
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
Корректировать ПДД нужно с учетом международного опыта, заявил депутат
Самолет A-10 Thunderbolt II
Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове
03:35"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты
03:34Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
03:33Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
Лента новостейМолния