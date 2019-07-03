В Петербурге фура пробила ограду моста, один человек погиб

"Около часа назад произошло столкновение четырех транспортных средств: фуры, автобуса и двух легковых автомобилей на Невском путепроводе. В результате погиб человек, а также, по предварительной информации, пострадали двое. Грузовик пробил ограждение моста и повис", - сказал собеседник агентства.