В Петербурге фура пробила ограду моста, один человек погиб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Грузовой автомобиль пробил ограждение моста после ДТП с двумя легковыми машинами и автобусом на Невском путепроводе в Петербурге, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
"Около часа назад произошло столкновение четырех транспортных средств: фуры, автобуса и двух легковых автомобилей на Невском путепроводе. В результате погиб человек, а также, по предварительной информации, пострадали двое. Грузовик пробил ограждение моста и повис", - сказал собеседник агентства.
Фура пробила ограждение на мосту в Петербурге и зависла над железной дорогой https://t.co/5KR6lnbLN9 pic.twitter.com/RUKxgCjDdq— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 июля 2019 г.
Обстоятельства инцидента уточняются.