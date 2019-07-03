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РИА Новости

В Петербурге фура пробила ограду моста, один человек погиб

Вчера, 15:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Грузовой автомобиль пробил ограждение моста после ДТП с двумя легковыми машинами и автобусом на Невском путепроводе в Петербурге, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
"Около часа назад произошло столкновение четырех транспортных средств: фуры, автобуса и двух легковых автомобилей на Невском путепроводе. В результате погиб человек, а также, по предварительной информации, пострадали двое. Грузовик пробил ограждение моста и повис", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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