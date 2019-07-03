Только в здоровой межпарламентской среде можно вести диалог, заявил Путин

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Только в здоровой межпарламентской среде можно вести доверительный диалог, обмениваться законодательными практиками, совершенствовать и развивать систему международного права, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии форума "Развитие парламентаризма".

"Ответственность международного парламентского сообщества в его способности отстаивать демократические ценности. Ведь только в здоровой, сильной межпарламентской среде можно вести предметный доверительный диалог, обмениваться законодательными практиками, совершенствовать и развивать систему международного права", - заявил Путин.

Также президент отметил, что огромная роль в консолидации усилий стран и народов в решении общих проблем принадлежит именно парламентскому сообществу, так как оно обладает действенными рычагами.

Среди этих рычагов он назвал законодательное регулирование как "базовый фактор идущих в мире трансформаций", а также определил парламентское сообщество как "носителей безусловной демократической легитимности", сказав, что они "наделены высокими полномочиями выражать волю своих народов и действовать и взаимодействовать в интересах людей". Основной миссией парламентской дипломатии Путин назвал продвижение конструктивной повестки, гармонизацию экономических контактов и укрепление доверия между народами.