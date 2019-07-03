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РИА Новости

Только в здоровой межпарламентской среде можно вести диалог, заявил Путин

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступает на втором Международном форуме "Развитие парламентаризма". 3 июля 2019
Владимир Путин выступает на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Только в здоровой межпарламентской среде можно вести доверительный диалог, обмениваться законодательными практиками, совершенствовать и развивать систему международного права, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии форума "Развитие парламентаризма".
"Ответственность международного парламентского сообщества в его способности отстаивать демократические ценности. Ведь только в здоровой, сильной межпарламентской среде можно вести предметный доверительный диалог, обмениваться законодательными практиками, совершенствовать и развивать систему международного права", - заявил Путин.
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Также президент отметил, что огромная роль в консолидации усилий стран и народов в решении общих проблем принадлежит именно парламентскому сообществу, так как оно обладает действенными рычагами.
Среди этих рычагов он назвал законодательное регулирование как "базовый фактор идущих в мире трансформаций", а также определил парламентское сообщество как "носителей безусловной демократической легитимности", сказав, что они "наделены высокими полномочиями выражать волю своих народов и действовать и взаимодействовать в интересах людей". Основной миссией парламентской дипломатии Путин назвал продвижение конструктивной повестки, гармонизацию экономических контактов и укрепление доверия между народами.
"Основной миссией парламентской дипломатии сегодня видится продвижение объединительной, конструктивной повестки, содействие гармонизации экономических контактов и связей, укрепление доверия между народами", - сказал президент.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
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