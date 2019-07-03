Сторонники Атамбаева потребовали отставки правительства и спецслужб

БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева требуют на митинге отставки правительства и спецслужб, передает корреспондент РИА Новости.

В среду в Бишкеке около здания, где расположен штаб Атамбаева и подконтрольный ему телеканал "Апрель", проходит митинг сторонников бывшего президента. В нем принимают участие около 600 человек.

"Мы требуем немедленной отставки правительства и руководства государственного комитета национальной безопасности", - зачитала один из пунктов единогласно одобренной резолюции митинга представитель секретариата Социально-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева.

Митингующие также потребовали прекратить политические гонения на оппонентов власти и провести люстрацию депутатов. "Мы даем президенту Сооронбаю Жээнбекову двухмесячный срок на выполнения всех наших требований", - сказала Жолдубаева, отметив, что в противном случае штаб сторонников экс-президента намерен организовать массовые акции протеста по всей республике.

Жолдубаева попросила участников не поддаваться провокациям. "У нас есть информация, что среди участников митинга есть провокаторы. Если они вас будут призывать к незаконным действиям или провоцировать на драку - не реагируйте. Мы - за мир. Наш митинг - мирный!", - подытожила она.