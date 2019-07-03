Сторонники Атамбаева потребовали отставки правительства и спецслужб

БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева требуют на митинге отставки правительства и спецслужб, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Бишкеке около здания, где расположен штаб Атамбаева и подконтрольный ему телеканал "Апрель", проходит митинг сторонников бывшего президента. В нем принимают участие около 600 человек.
"Мы требуем немедленной отставки правительства и руководства государственного комитета национальной безопасности", - зачитала один из пунктов единогласно одобренной резолюции митинга представитель секретариата Социально-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева.
Митингующие также потребовали прекратить политические гонения на оппонентов власти и провести люстрацию депутатов. "Мы даем президенту Сооронбаю Жээнбекову двухмесячный срок на выполнения всех наших требований", - сказала Жолдубаева, отметив, что в противном случае штаб сторонников экс-президента намерен организовать массовые акции протеста по всей республике.
Жолдубаева попросила участников не поддаваться провокациям. "У нас есть информация, что среди участников митинга есть провокаторы. Если они вас будут призывать к незаконным действиям или провоцировать на драку - не реагируйте. Мы - за мир. Наш митинг - мирный!", - подытожила она.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок. Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными. Он подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". При этом Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться, если его попытаются задержать.