Путин: современный мир нуждается в открытом и свободном обмене мнениями

"Ваш форум проходит второй раз и уже доказал свою востребованность и значимость, безусловную актуальность и важность межпарламентского взаимодействия и диалога. В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир ", - сказал Путин.