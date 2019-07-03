В Раду внесли проект о противодействии сквернословию

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Законопроект о противодействии сквернословию зарегистрировали в Верховной раде, сначала его рассмотрит парламентский комитет по вопросам свободы слова, следует из информации на сайте парламента.

Автором законопроекта "О противодействии сквернословию" является председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. Главным комитетом по рассмотрению законопроекта определен комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

В пояснительной записке к документу отмечается, что задачей проекта является борьба с использованием нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете.

"Нецензурная брань (сквернословие) - ненормативная (недопустимая) ругань (лексика), перечень слов и выражений которой утверждается кабинетом министров Украины", - говорится в законопроекте. Документом предлагается создать список стоп-слов, которые запрещены к употреблению в эфире, а также создать систему мониторинга.

Законопроект предусматривает введение административную ответственность за использование нецензурной брани в СМИ, а также публичными людьми.

"Установить ответственность для телерадиоорганизаций в размере 10% размера лицензионного сбора за трансляции аудиовизуальных произведений (кроме фильмов), передач, в частности информационных и информационно-аналитических эфир, программ и / или их видеосюжетов и других любых материалов, содержащих сквернословие", - говорится в тексте законопроекта.

Проект закона предусматривает также установить административную ответственности за распространение материалов, содержащих нецензурную брань, средствами массовой информации или в сети интернет. Согласно законопроекту, штраф будет составлять от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен, или от 2 до 4,5 доллара по текущему курсу) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до 15 суток.