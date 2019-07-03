Титов выразил опасения, что банк "Восточный" не выживет

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Банк "Восточный" необходимо сохранять, но есть опасения, что он не выживет, заявил в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после посещения фигурантов дела Baring Vostok и "Белгородских энергетиков" в следственном изоляторе №4 в Москве.

Уполномоченный встретился с Ваганом Абгаряном и Иваном Зюзиным - сотрудниками фонда Baring Vostok и Максимом Владимировым - гендиректором "Первого коллекторского бюро" (ПКБ). Также он провел личный прием предпринимателей Павла Тищенко и Александра Пивоварова - фигурантов дела "Белгородских энергетиков".

"Сегодня банк ("Восточный - ред.) надо сохранять. Контроль над банком перешел к (Артему – ред.) Аветисяну и его группе (компании "Финвижн"), требование ЦБ по докапитализации никто не отменял. Чтобы вы понимали, средств для капитализации у этой группы нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет", - заявил он.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Акционеры банка 28 июня избрали новый совет директоров. В него вошли девять человек: от компании "Финвижн" - ее бенефициар Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов; от Baring Vostok - менеджер по инвестициям Дмитрий Бабурин, директор по международным правовым вопросам Яна Арутюнова и миноритарные акционеры банка "Восточный" Григорий Жданов и Марина Ушакова; а также два независимых директора, номинированных "Финвижн", - Алексей Калинин и Труханович.