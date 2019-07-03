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РИА Новости

Титов выразил опасения, что банк "Восточный" не выживет

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Банк "Восточный" необходимо сохранять, но есть опасения, что он не выживет, заявил в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после посещения фигурантов дела Baring Vostok и "Белгородских энергетиков" в следственном изоляторе №4 в Москве.
Уполномоченный встретился с Ваганом Абгаряном и Иваном Зюзиным - сотрудниками фонда Baring Vostok и Максимом Владимировым - гендиректором "Первого коллекторского бюро" (ПКБ). Также он провел личный прием предпринимателей Павла Тищенко и Александра Пивоварова - фигурантов дела "Белгородских энергетиков".
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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Кудрин считает арест основателя Baring Vostok "шоком для экономики"
"Сегодня банк ("Восточный - ред.) надо сохранять. Контроль над банком перешел к (Артему – ред.) Аветисяну и его группе (компании "Финвижн"), требование ЦБ по докапитализации никто не отменял. Чтобы вы понимали, средств для капитализации у этой группы нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет", - заявил он.
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Акционеры банка 28 июня избрали новый совет директоров. В него вошли девять человек: от компании "Финвижн" - ее бенефициар Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов; от Baring Vostok - менеджер по инвестициям Дмитрий Бабурин, директор по международным правовым вопросам Яна Арутюнова и миноритарные акционеры банка "Восточный" Григорий Жданов и Марина Ушакова; а также два независимых директора, номинированных "Финвижн", - Алексей Калинин и Труханович.
Вывеска банка Восточный
24 июня, 11:50
Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над банком "Восточный"
Из прежнего состава в совет директоров не вошли независимый директор Николай Варма и три представителя Baring: глава фонда Майкл Калви находится под домашним арестом, двое других - партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин - остаются в СИЗО. После собрания акционеров "Восточного" основные владельцы банка - инвестфонд Baring Vostok и компания "Финвижн" - выступили с заявлениями, согласно которым обе стороны остались недовольны процедурой избрания совета директоров.
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Дело Bаring VostokБорис ТитовРоссияЭкономика
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