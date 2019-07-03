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РИА Новости

Минтруд рассказал о проекте по оценке квалификации выпускников колледжей

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Роструда Всеволод Вуколов у радиорубки Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов у радиорубки Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Проект по совмещению государственной итоговой аттестации выпускников колледжей и независимой оценки квалификации (НОК) направлен на повышение производительности труда в России, рассказал замглавы Минтруда Всеволод Вуколов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта.
В рамках пилота выпускники образовательных учреждений среднего профессионального образования сдают экзамен, по результатам которого могут получить два документа: диплом о среднем профессиональном образовании и свидетельство о квалификации. Проект реализуется при поддержке Минтруда России и Национального агентства развития квалификаций.
"Сейчас у нас возник ряд проблем и, соответственно, вот этот пилотный проект очень помог... Мы увидели, что нам необходимо сближать, как говорится, позиции... То есть образовательные учреждения заинтересованы в том, чтобы, как можно больше людей проходило через центры независимой оценки квалификации, для того, чтобы корректировать программу", - сказал Вуколов.
По его словам, уровень, предлагаемый центрами оценки квалификаций, поднимается исходя из задач, которые ставят работодатели. Замминистра отметил, что сейчас важно сократить разницу между квалификацией, которая необходима работодателю, и квалификацией, которую обеспечивают образовательные учреждения.
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"Цель этого проекта в целом – это повышение производительности труда... Для нас это крайне важная тема, она ещё, так скажем, имеет много проблем в своем развитии", - отметил Вуколов.
Он уточнил, что задача ближайших лет заключается в том, чтобы увеличить в разы число людей, подтверждающих свои квалификации как среди работающих, так и находящихся в поиске работы. Он также добавил, что цена подтверждения квалификации должна быть такой, чтобы не создавать дополнительных издержек для работодателя и заинтересовать россиян.
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СН_ОбразованиеВсеволод ВуколовМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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