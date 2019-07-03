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РИА Новости

МИД Ирана выразил соболезнования семьям погибших в России подводников

Вчера, 14:13
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования семьям погибших при пожаре российских моряков-подводников.
В сообщении МИД Ирана в Telegram-канале опубликованы слова официального представителя ведомства Аббаса Мусави, который выражает соболезнования семьям погибших, правительству и народу России в связи с этой трагедией.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
Сергей Шойгу
Вчера, 14:04
"Ценой своих жизней". Шойгу рассказал о геройских действиях подводниковМинистр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, где в результате пожара погибли 14 моряков.
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МИД ИранаВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияИранВ мире
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