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РИА Новости

На Украине презентовали настольную игру о плюсах сотрудничества с НАТО

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В ноябре на Украине планируется запуск настольной игры о преимуществах сотрудничества с НАТО, заявила в ходе презентации концепции руководитель проекта Ольга Иванова.
По ее словам, игра "НАТО — Украина" поможет молодежи узнать о позитивных изменениях, которые принесет сотрудничество с альянсом.
Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии.
Ольга Иванова
Первые 57 экземпляров игры передадут в учебные заведения, уточнила она.
Иванова также добавила, что проект финансирует посольство Великобритании на Украине.
В свою очередь, директор Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова высказала мнение, что подобные игры позволят развеять мифы о Североатлантическом альянсе.
"Есть много стереотипов о НАТО, о том, что альянс является военным агрессивным блоком, что решение в НАТО принимают только США", — отметила она.
В феврале на Украине вступил в силу закон об изменениях в конституции, который закрепляет курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Еще в декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в альянс Киеву потребуется выполнить ряд пунктов, а на это уйдет много времени.
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