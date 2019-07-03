На Украине презентовали настольную игру о плюсах сотрудничества с НАТО

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В ноябре на Украине планируется запуск настольной игры о преимуществах сотрудничества с НАТО, В ноябре на Украине планируется запуск настольной игры о преимуществах сотрудничества с НАТО, заявила в ходе презентации концепции руководитель проекта Ольга Иванова.

По ее словам, игра "НАТО — Украина" поможет молодежи узнать о позитивных изменениях, которые принесет сотрудничество с альянсом.

Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии. Ольга Иванова

Первые 57 экземпляров игры передадут в учебные заведения, уточнила она.

Иванова также добавила, что проект финансирует посольство Великобритании на Украине.

В свою очередь, директор Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова высказала мнение, что подобные игры позволят развеять мифы о Североатлантическом альянсе.

"Есть много стереотипов о НАТО, о том, что альянс является военным агрессивным блоком, что решение в НАТО принимают только США", — отметила она.