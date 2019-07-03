Путин анонсировал переговоры с Лукашенко в Петербурге

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 18 июля в Петербурге проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых стороны обсудят интеграционные процессы.

"Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге", - сообщил Путин.