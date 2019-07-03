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РИА Новости

Путин анонсировал переговоры с Лукашенко в Петербурге

Вчера, 13:39
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 18 июля в Петербурге проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых стороны обсудят интеграционные процессы.
Путин в среду принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019
30 июня, 20:00
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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